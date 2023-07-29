Невролог назвала ранние признаки, указывающие на деменцию

Люди с деменцией начинают хуже выполнять бытовые дела и имеют проблемы с кратковременной памятью. Об этом рассказала врач-невролог Александра Алехина изданию "МедикФорум".

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По словам невролога, деменция приводит к тому, что человек больше не может выполнять обычные повседневные дела так же просто, как и раньше. Яркий пример — надевание одежды.

"Человек может впасть в депрессию или испытать плохое настроение, если он разочаровывается в вещах, которые он больше не может делать", — рассказала врач.

Кроме того, у человека с деменцией нарушена когнитивная функция, выраженная в проблемах с кратковременной памятью. Это приводит к забыванию чужих имен и мест. При этом человек может прекрасно помнить, что произошло много лет назад.

Риск деменции можно уменьшить, если заниматься деятельностью, требующей умственной нагрузки. Например, учить новый язык. Кроме того, усугубить деменцию способна социальная изоляция. Необходимо, чтобы страдающие деменцией были окружены другими людьми и имели возможность общаться с ними.