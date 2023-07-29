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В России разработали новую технологию для борьбы с раком

Российские ученые создали новую технологию, которая позволит получать наночастицы магнетита очень высокой частоты. Такая разработка снизит побочные эффекты у больных и стоимость онкотерапии. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование в журнале Ceramics International.

В России разработали новую технологию для борьбы с раком
© Unsplash

По словам ученых, с новой технологией лечение рака станет более эффективным. Специальные наночастицы будут вводить прямо в раковую опухоль, а затем — подвергать их воздействию магнитных полей и нагревать до температуры 40℃. Это приведет к гибели раковых клеток.

Чистота наночастиц должна быть высокой. Это позволит урегулировать мощность магнитного поля и снизить количество наночастиц до необходимого минимума. Таким образом уменьшаются риски для пациентов, проходящих терапию.

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Кроме того, благодаря снижению концентрации магнетита лечение станет более доступным и дешевым.

"Частицы сами по себе очень дорогие. 1 г стоит до сотни тысяч долларов. Суспензия с 5 мг стоит от 60 тыс. до 150 тыс. рублей. Для терапии опухоли объемом 1 куб. см потребуется 10–15 таких суспензий. Это 1 млн рублей", — отметил один из разработчиков технологии Василий Баутин.

Однако этот вид лечения нельзя использовать для злокачественных образований, где развиваются множественные метастазы.

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