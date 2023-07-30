Анализ крови может помочь выявить пациентов с риском развития кардиомиопатии

«В работе приняли участие почти 300 человек, которые прошли генетическое исследование. Наше исследование показывает, что из тех, кто унаследовал этот вариант, только у 39% развился сердечный амилоидоз. Мы пришли к выводу, что широко доступный анализ крови для измерения уровня преальбумина также может быть полезен при выявлении пациентов, предрасположенных к болезни», – отметили авторы.