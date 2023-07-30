Анализ крови может помочь выявить пациентов с риском развития кардиомиопатии

Медики из Бостонского медицинского центра и Колумбийского университета обнаружили, что анализ крови на транстиретин (белок преальбумин) может быть полезен при диагностике транстиретин-амилоидной кардиомиопатии. Исследование было опубликовано в журнале The Journal of the American Heart Association (JAHA).
Транстиретиновая амилоидная кардиомиопатия (ATTR CM) – это заболевание, вызванное отложением в интерстициальной межмышечной соединительной ткани сердца аномально агрегированного белка транстиретина (ТТ). ТТ является белком плазмы крови и в норме выполняет транспортную функцию в отношении гормонов щитовидной железы и витамина А, но при определенных условиях приобретает способность к амилоидогенезу. Это нарушение белкового обмена, сопровождающееся образованием и отложением в тканях специфического белково-полисахаридного комплекса — амилоида.
ATTR CM является причиной застойной сердечной недостаточности у пациентов старше 60 лет. Существует распространенный генетический вариант – V122I (или Val122Ile) в TT, который может вызывать заболевание.
«В работе приняли участие почти 300 человек, которые прошли генетическое исследование. Наше исследование показывает, что из тех, кто унаследовал этот вариант, только у 39% развился сердечный амилоидоз. Мы пришли к выводу, что широко доступный анализ крови для измерения уровня преальбумина также может быть полезен при выявлении пациентов, предрасположенных к болезни», – отметили авторы.