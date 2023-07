Анализ крови может помочь выявить пациентов с риском развития кардиомиопатии

Медики из Бостонского медицинского центра и Колумбийского университета обнаружили, что анализ крови на транстиретин (белок преальбумин) может быть полезен при диагностике транстиретин-амилоидной кардиомиопатии. Исследование было опубликовано в журнале The Journal of the American Heart Association (JAHA).