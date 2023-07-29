Эксперт предостерегла о главных ошибках при аритмии

Врач рассказала о частых ошибках, которые допускают люди с аритмией, когда игнорируют консультацию с врачом

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Доктор Татьяна Романенко советует не игнорировать состояние при аритмии и не заниматься самолечением. Если у человека возникают перебои в сердечной работе, то лучше обратиться к врачу, а не пытаться лечиться самостоятельно по советам знакомых или друзей.

При нарушении сердечного ритма также стоит избегать интенсивных физических нагрузок, посоветовала специалист. Не стоит рисковать, если сердце бьётся неравномерно и ещё не было посещено участковым врачом. Физические упражнения и занятия спортом могут подождать, пока состояние сердца не будет проанализировано специалистом.