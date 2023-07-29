54-летняя женщина из Нижегородской области впервые стала мамой

Жительница Нижегородской области впервые стала мамой в 54 года. Этот возраст стал демографическим рекордом последних шести лет в регионе. Об этом пишет NN.RU со ссылкой на ГУ ЗАГС области.

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Также названа и самая молодая мама: ей стала 13-летняя девочка.

Напомним, еще одна нижегородка впервые стала мамой в 50 лет. У нее родился мальчик 54 см и 3430 гр. Экс-министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов пояснил, что у женщины было длительное первичное бесплодие, гипертония. Затем несколько вынужденных радикальных операций по линии гинекологии и еще четыре попытки ЭКО. Кроме прочего, женщина перенесла в тяжелой форме ковид в начале долгожданной беременности.

Кстати, основная категория женщин, которые становятся мамами, составляют возрастную группу от 30–39 лет (51%). 42% нижегородок заводят детей в возрасте от 20–29 лет. 3,8% женщин становятся мамами старше 40 лет. И всего лишь 2% деток родилось у молодых девушек в возрасте 18–19 лет.