Доктор Павлова рассказала, кому показано ТРУЗИ

Врач-эндокринолог Зухра Павлова назвала простату вторым мужским сердцем и объяснила, кому нужно регулярно проходить ТРУЗИ. Об этом специалист написала в своем телеграм-канале.

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По словам специалиста, от состояния предстательной железы зависят здоровье мочевыделительной системы, репродуктивные и эректильные возможности мужчины.

"Она контролирует отделение мочи от спермы, защищает половую систему от инфекций, производит специфический секрет, отвечающий за качество семенной жидкости, помогает вырабатывать некоторые гормоны", - объясняет доктор Павлова.

Активность предстательной железы снижается после 45 лет, количество железистых клеток уменьшается, орган становится более уязвимым, из-за чего растут риски риски развития доброкачественных и злокачественных опухолей.

Обнаружить изменения на начальной стадии может помочь трансректальное УЗИ (ТРУЗИ).

Доктор Павлова отмечает, что исследование показано в случаях, когда есть жалобы учащенное, болезненное, прерывистое или затрудненное мочеиспускание, боли в гениталиях, промежности или пояснице, снижение эрекции, примесь крови в семенной жидкости или кровавые сгустки в моче. Мужчинам нужно следить за уровнем ПСА (маркером рака простаты) в крови.