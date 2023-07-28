Врач предостерегла о смертельной опасности продуктов с рук

Употребление фруктов, овощей мяса, яиц и молока, купленных с рук, грозит человеку отравлением и заражением опасными инфекциями, предупредила врач Александра Ноев.

Покупка продуктов с рук чревата проблемами вплоть до серьезных инфекций и летального исхода, заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.

Видео дня

Продавцы фруктов и овощей часто не соблюдают правила гигиены, отмечает специалист: ящики стоят прямо на земле, бахчевые лежат без поддонов и впитывают вредные вещества от проезжающих машин. Правила хранения также, по мнению врача, не соблюдаются, что способствует развитию бактерий, плесени, фруктовых мух. Употребление такой еды грозит болью в животе, диареей, отравлением, предостерегает Ноев.

Кроме того, человек может отравиться химическими веществами, которые продавцы используют — вплоть до смертельно опасных доз — для придания товару более привлекательного вида: парафином для глянцевого блеска, фунгицидами для уничтожения паразитов и плесени, нитратами для роста.

Еще опаснее покупать с рук молочную продукцию, мясо или яйца, подчеркнула гастроэнтеролог. То, что парное молоко прямо из-под коровы полезно, — миф, подчеркивает врач. Его ни в коем случае нельзя употреблять без кипячения. Корова может быть больна лейкозом, бруцеллезом, туберкулезом, и эти инфекции могут передаться человеку через молоко. Как и в случае с овощами продавцы также не соблюдают правила гигиены.

Неправильный температурный режим или недостаточная термическая обработка мясных продуктов может привести к размножению в них кишечных инфекций. Так можно заразиться дизентерией, сальмонеллезом, ботулизмом, туберкулезом, обратила внимание эксперт.