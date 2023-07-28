Врач назвал причину развития рака у молодых людей
Профессор Деви Шридхар рассказала, по какой причине чаще всего может развиваться рак у молодых людей. Об этом пишет издание The Guardian.
По словам Деви Шридхар, которая работает заведующей кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете, большому риску подвергают себя молодые люди, которые не отказываются от употребления продуктов глубокой переработки.
Специалист отметила также рост заболеваемости раком среди молодежи и привела прогноз эпидемиолога Сюдзи Огино, который предсказывает, что уровень заболеваемости будет повышаться.
Также Деви Шридхар сообщила, что причинами развития рака могут стать, курение, употребление алкоголя, ожирение, недостаточная физическая активность и неправильное питание. Продукты глубокой переработки в худшую сторону влияют на микробиом кишечника, что может привести к развитию онкологических заболеваний.
Эксперт призывает обратить внимание на здоровую пищу и отказаться от полуфабрикатов и фастфуда.