Врач назвал причину развития рака у молодых людей

Профессор Деви Шридхар рассказала, по какой причине чаще всего может развиваться рак у молодых людей. Об этом пишет издание The Guardian.

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По словам Деви Шридхар, которая работает заведующей кафедрой глобального общественного здравоохранения в Эдинбургском университете, большому риску подвергают себя молодые люди, которые не отказываются от употребления продуктов глубокой переработки.

Специалист отметила также рост заболеваемости раком среди молодежи и привела прогноз эпидемиолога Сюдзи Огино, который предсказывает, что уровень заболеваемости будет повышаться.

Также Деви Шридхар сообщила, что причинами развития рака могут стать, курение, употребление алкоголя, ожирение, недостаточная физическая активность и неправильное питание. Продукты глубокой переработки в худшую сторону влияют на микробиом кишечника, что может привести к развитию онкологических заболеваний.