Врач рассказал, как передается гепатит В

Все способы заражения гепатитом В назвал врач-терапевт, главный врач здравницы «Лаго-Наки» Сергей Демчук в беседе с РИАМО.

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По словам специалиста, вирус гепатита В передается в следующих случаях:

при половом контакте,

через поцелуй,

через слюну,

при переливании крови.

Как объяснил, Сергей Демчук гепатит В передается от больного к здоровому в том случае, если у последнего нет антител, происходит это, когда биологические жидкости попадают на поврежденные участки кожи или слизистых.

Всего врач выделил два типа инфекции гепатита В — острый и хронический. В первом случае человек заражается впервые, иногда симптомы отсутствуют, иногда есть в виде печеночно недостаточности. Взрослые, как правило, выздоравливают без дальнейших проблем. Если же через полгода в крови все еще остается вирус, инфекция становится хронической. В зоне риска находятся новорожденные и маленькие дети.