Врач: под летним дождем можно заработать пневмонию

В беседе с изданием Life.ru врач, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Александр Созыкин опроверг миф о том, что под летним дождем невозможно простудиться.

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Специалист отметил, что если человек сильно промок, а затем оказался на сквозняке или его обдул даже легкий ветерок, его кожа быстро теряет тепло и охлаждается. Мокрая одежда этот эффект усиливает, а иммунитет начинает снижаться

Созыкин подчеркивает, что в обычном состоянии бактерии или вирусы, которые могут быть в организме, человеку не страшны, но если человек продрог и вдобавок к этому на нем мокрая одежда, он может заболеть.

Эксперт отмечает, что подхватить можно не только легкий насморк или кашель, но, попав под дождь, сопровождающийся сильным ветром, заработать можно и пневмонию.

Если вы все же попали под дождь, эксперт советует как можно скорее переодеться, сняв всю мокрую одежду, вытереться полотенцем и тщательно просушить волосы. По возможности принять горячую ванну или постоять под теплым душем. Отличным завершением профилактики простуды станет горячий чай с медом и лимоном.