В интервью Tsargrad.tv старший научный сотрудник отделения онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России, онколог Игорь Самойленко объяснил, что при помощи тестов можно выявить рак толстой кишки на ранней стадии.

При этом симптомы заболевания, по словам специалиста, могут еще никак не проявляться.

Эксперт обратил внимание на то, что людям старше 45-50 лет необходимо регулярно сдавать анализ кала на скрытую кровь. Именно он дает возможность выявить рак толстой кишки на самых ранних стадиях заболевания.