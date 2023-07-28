Терапевт назвал правила, которые должен соблюдать человек с гепатитом

Терапевт Демчук перечислил правила, которые должен соблюдать человек с гепатитом
Болеющий гепатитом человек должен соблюдать ряд правил, чтобы не передать заболевание окружающим. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Демчук.
Он отметил, что человек с подобным диагнозом не может стать донором. Это касается крови и органов для трансплантации.
Также следует использовать индивидуальные предметы обихода. К ним относятся станки для бритья, инструменты для маникюра, эпиляторы, зубные щетки.
Болеющий гепатитом человек также должен забинтовывать раны и ссадины при травмировании, чтобы избежать попадания крови наружу. Если кровь попала на вещи, нужно постирать их при температуре 60 градусов.
Демчук подчеркнул, что гепатит — это вирусная инфекция, никакого отношения к генетическим наследственным болезням она не имеет, передает РИАМО.
Согласно данным Роспотребнадзора, за прошедшие 20 лет в Петербурге заболеваемость гепатитом в острой форме снизилась в 100 раз. При этом за полгода в Северной столице зафиксировали более 3500 новых заболевших, передает газета «Петербургский дневник».