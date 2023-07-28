Терапевт назвал правила, которые должен соблюдать человек с гепатитом

Болеющий гепатитом человек должен соблюдать ряд правил, чтобы не передать заболевание окружающим. Об этом рассказал врач-терапевт Сергей Демчук.

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Он отметил, что человек с подобным диагнозом не может стать донором. Это касается крови и органов для трансплантации.

Также следует использовать индивидуальные предметы обихода. К ним относятся станки для бритья, инструменты для маникюра, эпиляторы, зубные щетки.

Болеющий гепатитом человек также должен забинтовывать раны и ссадины при травмировании, чтобы избежать попадания крови наружу. Если кровь попала на вещи, нужно постирать их при температуре 60 градусов.

Демчук подчеркнул, что гепатит — это вирусная инфекция, никакого отношения к генетическим наследственным болезням она не имеет, передает РИАМО.