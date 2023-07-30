Кардиолог назвала симптом сердечной недостаточности

«Отёки ног могут быть спровоцированы острыми и хроническими заболеваниями миокарда, патологиями клапанов, изменениями коронарных сосудов, нарушениями сердечного ритма и болезнями перикарда. Отёки связаны с недостаточностью работы сердца, когда сердечная мышца не может эффективно сокращаться или когда дефекты клапанов не позволяют правильно разделять предсердие и желудочки сердца во время сокращений. Это приводит к обратному забросу крови и постоянному застою в камерах сердца. При нарушениях сердечного ритма отделы сердца сокращаются неритмично и несинхронно, что нарушает кровоснабжение органов и тканей. В итоге возникает застой крови в венозной системе, что приводит к развитию отёков», — объяснила кардиолог.