Врач назвала самые распространенные побочки злоупотребления витаминами

Принимать витамины, не посоветовавшись со специалистом, опасно для здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог, к.м.н., эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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По словам эксперта, наиболее опасна передозировка жирорастворимых витаминов (чаще всего встречается избыток витаминов А и D). Они способны накапливаться в жировых клетках и печени и провоцировать токсическое повреждение тканей и нарушение работы внутренних органов.

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«Передозировка витамина D может приводить к повреждению почек и сосудов, а также к отложению кальция в тканях сердца, легких, суставов и других органов. О том, что витамин D в организме в избытке, могут говорить тошнота и рвота, головная боль, утомляемость. В более тяжелых случаях — боли в костях и мышцах, потеря аппетита, резкое похудение», — объяснила врач.

Избыточное употребление витамина А может способствовать появлению неврологических симптомов (головной боли, сонливости и раздражительности), нарушению работы печени и почек.

«Также этот витамин в больших количествах оказывает токсическое воздействие на костную ткань, ускоряет процесс разрушения костей и уменьшения их плотности. Человек может чувствовать боль в костях и суставах, повышается риск переломов», — пояснила она.

Водорастворимые витамины (С, В) не накапливаются в тканях и органах, а выводятся из организма с мочой, поэтому их передозировка не так вероятна. Однако при бесконтрольном употреблении этих добавок также могут развиться осложнения.

«Синтетический витамин С содержится во многих добавках и лекарствах, например от ОРВИ, и даже промышленных продуктах питания: кашах быстрого приготовления и кукурузных хлопьях, молочной продукции и соках. Поэтому риск употребить его в избытке достаточно велик. Передозировка витамина C способна спровоцировать нарушение работы пищеварительной системы (диарея, тошнота, рвота, боли в животе), головную боль, аллергическую реакцию. Также избыток витамина С может привести к развитию мочекаменной болезни. Процесс формирования камней долгое время протекает бессимптомно, заметить его на ранней стадии почти невозможно», — заявила невролог.

Передозировка витаминов группы B также может вызывать различные симптомы в зависимости от того, какой именно элемент поступил в избытке.