Гастроэнтеролог объяснил, почему нельзя плавать после еды

Обязательно ли делать промежуток времени между приемом пищи и плаванием в бассейне или море? На актуальный вопрос ответил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Ответ однозначный – обязательно. Во время плавания у человека активно работают диафрагма и межреберные мышцы. При полном желудке из-за этого появляются изжога и отрыжка, сочетание которых может привести к приступу аритмии, спазмам бронхов или забросу содержимого желудка в бронхи. Это может привести к тяжелым последствиям, особенно при нахождении в воде, так как есть риск захлебнуться или утонуть.

Кроме того, плавание после еды негативно отражается на мышцах. Из-за смены кровотока им не поступает необходимое количество крови – после приема пищи она поступает в кишечник. Во время плавания человеку необходимо, чтобы мышцы были в хорошем состоянии. Особенно это касается мышц спины, брюшного пресса и межреберных мышц.

После еды должно пройти от половины до двух часов, в зависимости от съеденных блюд.

«Если вы поели мягкую пищу, суп или пюре, желудок будет пустым где-то через полчаса. А если вы поели более твердую или жирную пищу, то желудок освободится через полтора-два часа, и тогда можно будет плавать» - объяснил гастроэнтеролог.