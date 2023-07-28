Врач назвал продукт, способный привести к раку
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, почему употребление газировки является двойным ударом по организму.
Все знают, что в сладких газировках содержится большое количество сахара. Но есть и еще один момент. Вреден не только сахар в напитке, но и сам газ.
"Причем основной вред - это именно газ. Это нарушает работу желудка, провоцирует отрыжку, которая потом превращается при регулярном употреблении таких напитков в изжогу. Изжога сжигает нижнюю часть пищевода. В результате там могут образовываться эрозии, язвы, вплоть до рака пищевода", - предупредил гастроэнтеролог.
По словам Сергея Вялова, за последние 20 лет количество случаев развития рака пищевода выросло в четыре раза.
"В основном, у молодых людей. Можем связать это только с изменением питания", - отметил врач.
Газировка "без сахара", по словам специалиста, несет, по сути, такой же вред как и алкоголь.
"Потому что, в основном, газировки сейчас выпускаются без сахара. Это значит, что физического сахара, состоящего из молекулы глюкозы и фруктозы, там нет. Там есть, например, просто фруктоза, которая очень сильно ухудшает ситуацию с печенью - практически наравне с алкоголем. Потому что именно фруктоза нарушает обмен веществ в клетке печени, сама превращается в жир, способствует накоплению еще большего количества жира в печени и вызывает жировое воспаление органа. А это потенциально может приводить к циррозу - также как и алкоголь", - объяснил врач.