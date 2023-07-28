Врач назвал продукт, способный привести к раку

"Потому что, в основном, газировки сейчас выпускаются без сахара. Это значит, что физического сахара, состоящего из молекулы глюкозы и фруктозы, там нет. Там есть, например, просто фруктоза, которая очень сильно ухудшает ситуацию с печенью - практически наравне с алкоголем. Потому что именно фруктоза нарушает обмен веществ в клетке печени, сама превращается в жир, способствует накоплению еще большего количества жира в печени и вызывает жировое воспаление органа. А это потенциально может приводить к циррозу - также как и алкоголь", - объяснил врач.