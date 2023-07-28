В Роспотребнадзоре планируют привить от гриппа 60% россиян

Необходимо обеспечить население вакцинацией против гриппа с охватом до 60% от численности населения в каждом регионе, в том числе, не менее 75% - в группах риска. Об этом говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой "О мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сезоне 2023-2024 годов".

В группы риска по гриппу и другим респираторным инфекциям входят пожилые люди, пациенты с некоторыми хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистой, дыхательной систем, диабетом и т.д.), а также представители профессий, много контактирующих с людьми. Особое внимание в этом году - очевидно, в связи с распространением птичьего гриппа, будет также уделяться вакцинации работников, контактирующих с животными и птицами - животноводов , птицеводов, сотрудников зоопарков и т.д.

Кроме того, до 1 октября регионы должны провести оценку готовности медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией (COVID-19). Регионам напомнили, что необходимо предусмотреть возможность быстрого развертывания дополнительных инфекционных коек - если возникнет такая потребность.

Кроме того, поставлена задача "принять дополнительные меры по улучшению качества дифференцированной диагностики гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), а также этиологической расшифровке внебольничных пневмоний).