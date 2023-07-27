Слишком жесткая пища негативно сказывается на состоянии твердых тканей зуба, а слишком мягкая создает благоприятную почву для живущих в зубном налете бактерий. Поэтому стоматолог порекомендовала употреблять пищу средней жесткости, есть больше овощей и фруктов, которые счищают с поверхности зубов часть налета.

Что касается напитков, врач посоветовала отказаться от сладких и газированных напитков, а также от напитков с высокой кислотностью — энергетиков и соков. Они разрушают поверхность зубов, приводят к их стираемости и появлению кариеса.