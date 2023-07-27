Эндокринолог объяснил, почему возникает сухость во рту

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, отчего может возникать сухость во рту.

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Медик пояснил, что данный симптом не всегда сигнализирует о развитии сахарного диабета.

"Не надо себе ставить серьезный диагноз диабета, потому что у тебя полость рта пересохла", — объяснил врач в комментарии Pravda.ru.

Калинчев рассказал, что сухость во рту может быть проявлением заложенности носа, аллергического ринита, полиноза, воспаления аденоидов. Также сухость во рту может быть обусловлена тем, что человек потребляет недостаточное количество жидкости.

Пересыхать во рту может, по словам Калинчева, и из-за того, что в помещении под воздействием нагревательных приборов пересушивается воздух.