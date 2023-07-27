Отоларинголог назвал причины появления аденоидов

Главными причинами появления аденоидов являются наследственная предрасположенность, несвоевременное обращение к врачу и неправильное лечение, рассказал News.ru отоларинголог Владимир Зайцев.

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По словам специалиста, часто тип черепа проявляет предрасположенность, и с этим ничего не поделать, так как это заложено природой.

Кроме того, часто пациенты с аденоидами начинают самостоятельное лечение, не осознавая необходимости в серьезном исследовании и визите к врачу. Тогда, как правило, речь идет уже о запущенном состоянии, когда врач в поликлинике не в силах справиться и ставится вопрос об удалении аденоидов.

Тем не менее, когда диагноз поставлен ребенку, ему нужно дать шанс на восстановление не хирургическим путем, а при помощи препаратов и процедур в клинике, подчеркнул специалист.

Ранее Зайцев рассказал, к каким заболеваниям может привести ношение укороченных джинсов, оголяющих щиколотки, и легкой обуви.