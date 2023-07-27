Ходьба может улучшить здоровье пациентов с сердечной недостаточностью за 12 недель. Об этом заявили ученые из Мичиганского университета.

В исследовании, опубликованном в журнале JACC: Heart Failure, приняли участие 425 человек, которым поставили диагноз "сердечная недостаточность". Специалисты оценивали состояние здоровья пациентов по 100-балльной шкале KCCQ.

Как оказалось, у тех людей, которые проходили на 2000 больше шагов, общая оценка выросла на 5,2 балла по сравнению с участниками без изменений в количестве шагов. Лучше всего результаты были у участников, проходивших около пяти тысяч шагов а день.