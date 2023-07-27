Ученые назвали необходимое количество шагов в день при сердечной недостаточности
Ходьба может улучшить здоровье пациентов с сердечной недостаточностью за 12 недель. Об этом заявили ученые из Мичиганского университета.
В исследовании, опубликованном в журнале JACC: Heart Failure, приняли участие 425 человек, которым поставили диагноз "сердечная недостаточность". Специалисты оценивали состояние здоровья пациентов по 100-балльной шкале KCCQ.
Как оказалось, у тех людей, которые проходили на 2000 больше шагов, общая оценка выросла на 5,2 балла по сравнению с участниками без изменений в количестве шагов. Лучше всего результаты были у участников, проходивших около пяти тысяч шагов а день.
По мнению ученых Мичиганского университета, получаемые с помощью фитнес-часов данные о снижении количество проходимых в день шагов могут сигнализировать о том, что пациенту с сердечной недостаточностью необходимо пройти обследование.