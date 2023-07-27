В России впервые удалили опухоль ЛОР-органов при помощи экзомикроскопа

"Экзомикроскоп <...> вращается на 360 градусов, позволяет врачам увидеть ткани и кровеносные сосуды на 55-дюймовом мониторе в формате 3D и 4К с увеличением в 26 раз. Ранее хирурги челябинского онкоцентра использовали микроскопы, которые были менее функциональными и большими. В России с помощью экзомикроскопа провели всего три операции, но удаление опухолей ЛОР-органов еще не выполнялось до этого случая", - сказано в сообщении.