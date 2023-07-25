Диетолог назвал самые вредные продукты для пожилых
Доктор медицинских наук и психотерапевт Михаил Гинзбург рекомендовал отказаться от определенных продуктов людям, которым уже исполнилось 60 лет.
По мнению специалиста, именно от качества питания напрямую зависит развитие синдрома инсулинорезистентности, во время которого клетки не пропускают внутрь глюкозу. На сегодняшний день данную патологию можно встретить у 8 из 10 людей, которые старше 60 лет, и нередко она приводит к летальному исходу. Основная причина в том, что избыток инсулина в крови способствует развитию гипертонии, а также различных видов рака.
Михаил Гинзбург считает, что инсулинорезистентности способствует возраст, а также ожирение и малоподвижный образ жизни. При этом на последние два вполне реально повлиять. Поэтому специалист советует побольше двигаться и убрать из повседневного рациона сахар, отмечает «Мослента».
«Убираем также продукты, где есть маргарин, всевозможные печенья, чипсы, кондитерские изделия и подсолнечное масло», – уверен диетолог.