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Диетолог назвал самые вредные продукты для пожилых

Доктор медицинских наук и психотерапевт Михаил Гинзбург рекомендовал отказаться от определенных продуктов людям, которым уже исполнилось 60 лет.

Диетолог назвал самые вредные продукты для пожилых
© РИА "ФедералПресс"

По мнению специалиста, именно от качества питания напрямую зависит развитие синдрома инсулинорезистентности, во время которого клетки не пропускают внутрь глюкозу. На сегодняшний день данную патологию можно встретить у 8 из 10 людей, которые старше 60 лет, и нередко она приводит к летальному исходу. Основная причина в том, что избыток инсулина в крови способствует развитию гипертонии, а также различных видов рака.

Михаил Гинзбург считает, что инсулинорезистентности способствует возраст, а также ожирение и малоподвижный образ жизни. При этом на последние два вполне реально повлиять. Поэтому специалист советует побольше двигаться и убрать из повседневного рациона сахар, отмечает «Мослента».

«Убираем также продукты, где есть маргарин, всевозможные печенья, чипсы, кондитерские изделия и подсолнечное масло», – уверен диетолог.