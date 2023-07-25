Диетолог назвал самые вредные продукты для пожилых

По мнению специалиста, именно от качества питания напрямую зависит развитие синдрома инсулинорезистентности, во время которого клетки не пропускают внутрь глюкозу. На сегодняшний день данную патологию можно встретить у 8 из 10 людей, которые старше 60 лет, и нередко она приводит к летальному исходу. Основная причина в том, что избыток инсулина в крови способствует развитию гипертонии, а также различных видов рака.