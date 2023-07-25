Врач рассказала о симптомах истощения организма

важности правильного питания и дополнительного приёма нужных витаминов и минералов рассказала врач Наталья Артемьева. Чтобы организм был в форме, ему необходимо получать все необходимые вещества, но не все успевают это сделать через пищу, поэтому дополнительные компоненты могут помочь.

© Ferra.ru

Нехватка важных веществ может привести к усталости, проблемам с кожей, сном и другим неприятным симптомам. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то не так, стоит проверить свой рацион и убедиться, что вы получаете достаточное количество нужных веществ.