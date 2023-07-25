Стоматолог рассказала, когда надо удалять зубы мудрости
Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости.
«Удалять уже прорезавшиеся зубы мудрости в первую очередь нужно тогда, когда они располагаются неправильно или горизонтально и давят на другие», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её мнению, также необходимо удалять «восьмёрки» перед проведением ортодонтического лечения.
«Часто бывает, что после нескольких лет ношения брекет-системы она не приносит результата. Дело в том, что зубы не двигаются под конструкцией и не могут занять правильное положение, так как им не хватает места в ряду — мешают зубы мудрости», — сообщила Автандилян.
Кроме того, зубы мудрости нужно удалить при возникновении на их поверхности глубокого кариеса и при сложных заболеваниях, к примеру, при пульпите.