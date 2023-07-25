Стоматолог рассказала, когда надо удалять зубы мудрости

«Часто бывает, что после нескольких лет ношения брекет-системы она не приносит результата. Дело в том, что зубы не двигаются под конструкцией и не могут занять правильное положение, так как им не хватает места в ряду — мешают зубы мудрости», — сообщила Автандилян.