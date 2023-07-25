Кардиолог назвала вредные для сердца продукты

Кардиолог Галактионова назвала вредные для сердца продукты
Кардиолог Анна Галактионова рассказала, употребление каких продуктов может негативно сказаться на здоровье сердца. Об этом пишет издание "Известия".
По словам медика, при проблемах с сердцем и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо ограничить употребление соли и продуктов, в которых ее много. В день допустимо 4-5 грамм. Лучшие при этом использовать в готовке йодированную соль, так как она помогает работе щитовидной железы.
Вредными для сердца диетолог также назвала насыщенные жиры, которые содержатся в красном мясе и жирных молочных продуктах, и трансжиры. Лучше отдавать предпочтение ненасыщенным жирам: рыбе, авокадо, орехам, оливковому маслу.
Кроме того, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, стоит ограничить употребление простых углеводов, особенно с высоким содержанием сахара. Например, конфеты, пирожные, сладкие напитки. Их количество не должно превышать 10% рациона, так как они могут привести к увеличению уровня сахара в крови и развитию серьезных заболеваний.