Кардиолог назвала вредные для сердца продукты

Кардиолог Анна Галактионова рассказала, употребление каких продуктов может негативно сказаться на здоровье сердца. Об этом пишет издание "Известия".

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По словам медика, при проблемах с сердцем и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо ограничить употребление соли и продуктов, в которых ее много. В день допустимо 4-5 грамм. Лучшие при этом использовать в готовке йодированную соль, так как она помогает работе щитовидной железы.

Вредными для сердца диетолог также назвала насыщенные жиры, которые содержатся в красном мясе и жирных молочных продуктах, и трансжиры. Лучше отдавать предпочтение ненасыщенным жирам: рыбе, авокадо, орехам, оливковому маслу.