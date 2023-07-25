Стоматолог Автандилян объяснила, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости
Стоматолог Луиза Автандилян призвала удалять зубы мудрости при кариесе и перед брекетами.
Зубы мудрости часто доставляют человеку проблемы, поэтому важно знать, в какие моменты необходимо их удалять. Российский врач-стоматолог Луиза Автандилян перечислила в комментарии «Газете.Ru», в каких случаях от зубов мудрости следует избавиться.
Если зубы зажимаются и остаются под «капюшоном» — под десной или твердой тканью челюсти, это может привести к воспалительному процессу или появлению припухлости и отека десны.
«Удалять уже прорезавшиеся зубы мудрости в первую очередь нужно тогда, когда они располагаются неправильно или горизонтально и давят на другие», — посоветовала эксперт.
Она также порекомендовала удалять «восьмерки» перед проведением ортодонтического лечения.
«Часто бывает, что после нескольких лет ношения брекет-системы, она не приносит результата. Дело в том, что зубы не двигаются под конструкцией и не могут занять правильное положение, так как им не хватает места в ряду — мешают зубы мудрости», — объяснила стоматолог.
Зубы мудрости удаляют также при возникновении на их поверхности глубокого кариеса, а также при таких сложных стоматологических заболеваний, как пульпит и периодонтит
«Если «восьмерки» прорезались, приняли ровное положение и никак не мешают человеку, не травмируют десну и щеку, не влияют на прикус и прилегающие к ним зубные единицы, то их можно не трогать», — заключила Луиза Автандилян.