Врач-отоларинголог Кристин Демейсон объяснила, что постоянное дыхание через рот во время сна может привести к различным проблемам. Среди них она выделила таким как першение в горле, неприятный запах изо рта, а также более неожиданные симптомы, включая темные круги под глазами, головную боль и ощущение усталости после пробуждения, пишет издание HuffPost.

Эксперт подчеркнула, что иногда такое дыхание во сне может быть временным и связано с простудой, аллергическими реакциями или побочными эффектами препаратов. Однако, если ротовое дыхание становится регулярным из-за невозможности вдыхать достаточно воздуха носом, это может иметь негативные последствия для организма, уточнила она.