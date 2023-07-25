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Врач Демейсон рассказала, почему нельзя дышать ртом во врем сна

Врач-отоларинголог Кристин Демейсон объяснила, что постоянное дыхание через рот во время сна может привести к различным проблемам. Среди них она выделила таким как першение в горле, неприятный запах изо рта, а также более неожиданные симптомы, включая темные круги под глазами, головную боль и ощущение усталости после пробуждения, пишет издание HuffPost.

Эксперт подчеркнула, что иногда такое дыхание во сне может быть временным и связано с простудой, аллергическими реакциями или побочными эффектами препаратов. Однако, если ротовое дыхание становится регулярным из-за невозможности вдыхать достаточно воздуха носом, это может иметь негативные последствия для организма, уточнила она.

Чем опасен сон под вентилятором

Врач отметила, что ротовое дыхание может быть вызвано различными факторами, такими как хронический храп или апноэ, а также воспаление в носовой полости у курильщиков или при искривлении носовой перегородки. Чтобы избежать негативных последствий, Демейсон рекомендует не спать на спине и исключить респираторные заболевания, которые могут привести к проблемам с дыханием во сне.

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