Россиянам рассказали, сколько стоит сделать «голливудскую улыбку»

«После решения проблем с прикусом наступает черед протезирования. Насколько оно будет глобальным – зависит от состояния зубов и от того, какой результат вы хотите получить. Протезирование может быть как тотальным, так и частичным. Если ваши собственные зубы в хорошем состоянии – нет темных пятен, неестественных пломб и т.п., то возможна установка виниров только в зоне улыбки. Но, при необходимости производится протезирование 28 зубов. Если какие-то из них потеряны, то предварительно выполняется установка имплантатов. При тотальном протезировании исключение составляют зубы мудрости. Их обычно даже не лечат. Если есть какие-то проблемы, то их просто удаляют, поскольку зубы мудрости не несут никакой функциональной нагрузки для современного человека», — пояснила она.