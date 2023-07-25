Онколог объяснил важность раннего выявления рака крови

Онколог Черемушкин объяснил важность раннего выявления рака крови
Значительный прогресс достигнут в борьбе с различными формами рака крови, что позволяет даже достигать побед в некоторых случаях. Однако, по-прежнему ключевым фактором остается раннее выявление заболевания. Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с "ФедералПресс", объяснил диагностирование рака крови на ранней стадии.
Рак крови, по словам эксперта, может принимать различные формы, однако клетки крови характеризуются высокой скоростью деления. Это позволяет опухолевым клеткам быстро затронуть костный мозг и распространиться по организму, поясняет врач.
Если человек не успевает начать лечение на ранних стадиях, опухолевые клетки могут быстро распространиться, что может привести к трагическим последствиям, подчеркивает Черемушкин. Поэтому раннее обнаружение и начало лечения играют решающую роль в повышении шансов на выживание и успешную борьбу с раком крови.
Ранее мы писали о том, что онколог назвал неочевидные симптомы, указывающие на рак.