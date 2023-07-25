Онколог объяснил важность раннего выявления рака крови

Значительный прогресс достигнут в борьбе с различными формами рака крови, что позволяет даже достигать побед в некоторых случаях. Однако, по-прежнему ключевым фактором остается раннее выявление заболевания. Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с "ФедералПресс", объяснил диагностирование рака крови на ранней стадии.

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Рак крови, по словам эксперта, может принимать различные формы, однако клетки крови характеризуются высокой скоростью деления. Это позволяет опухолевым клеткам быстро затронуть костный мозг и распространиться по организму, поясняет врач.

Если человек не успевает начать лечение на ранних стадиях, опухолевые клетки могут быстро распространиться, что может привести к трагическим последствиям, подчеркивает Черемушкин. Поэтому раннее обнаружение и начало лечения играют решающую роль в повышении шансов на выживание и успешную борьбу с раком крови.