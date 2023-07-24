Терапевт назвала анализы, которые следует сдавать ежегодно пожилым людям

Терапевт Лапа назвала анализы, которые следует сдавать ежегодно пожилым людям
О том, какие анализы стоит сдавать пожилым людям ежегодно, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24.
Специалист напомнила, что каждый год необходимо проходить обследования.
Пожилым людям врач рекомендует сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, который покажет наличие анемии или высокого уровня тромбоцитов, и общий анализ мочи, чтобы не пропустить проблемы с почками.
Кроме того стоит сдать анализ на ферменты АЛТ и АСТ для контроля функции печени, на глюкозу, чтобы понять, есть ли сахарный диабет.
Также стоит проверять уровень холестерина, чтобы узнать о состоянии сосудистой стенки и отследить динамику атеросклероза.
Терапевт посоветовала также каждый год делать электрокардиографию (ЭКГ), для анализа работы сердца.
Ранее "Рамблер" писал, какие анализы стоит сдать при синдроме хронической усталости.