Терапевт назвала анализы, которые следует сдавать ежегодно пожилым людям

О том, какие анализы стоит сдавать пожилым людям ежегодно, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с Москвой 24.

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Специалист напомнила, что каждый год необходимо проходить обследования.

Пожилым людям врач рекомендует сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, который покажет наличие анемии или высокого уровня тромбоцитов, и общий анализ мочи, чтобы не пропустить проблемы с почками.

Кроме того стоит сдать анализ на ферменты АЛТ и АСТ для контроля функции печени, на глюкозу, чтобы понять, есть ли сахарный диабет.

Также стоит проверять уровень холестерина, чтобы узнать о состоянии сосудистой стенки и отследить динамику атеросклероза.

Терапевт посоветовала также каждый год делать электрокардиографию (ЭКГ), для анализа работы сердца.