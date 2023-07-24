Иммунолог дал оценку вероятности распространения на территории России холеры

В связи с появлением информации о необходимости проведения анализов у трёх человек из Ленинградской области, контактировавших с заболевшими холерой из Тамбовской области, возник вопрос к иммунологам о вероятности распространения заболевания на территории России.

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С заявлением об этом выступил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, призвавший не опасаться распространения холеры внутри страны, несмотря на её способность к быстрому развитию.

Причиной этому служит возбудитель - вибрион, он и вызывает болезнь в организме. Пути передачи являются часто используемыми: несоблюдения правил личной гигиены, в том числе пользование грязными предметами, употребление некачественной пищи, кожный контакт (например, через рукопожатия).

Среди симптомов заражения фигурируют температура, диарея с резкой болью в животе и слабость.