Врач назвал страшные последствия употребления парного молока

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, рассказала Москве 24 о том, что человек, употребляющий парное молоко, может заразиться бруцеллезом.

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По словам врача, "ни в коем случае нельзя ни пробовать парное молоко, ни пить его". Иначе человек рискует заразиться бруцеллезом — это опасная инфекция, которая передается от больного животного и поражает органы человека.

Это заболевание может поражать в том числе и головной мозг — в нем образуются очаги микроорганизмов, которые могут привести к параноидальным расстройствам, именно психогенным.

Диетолог рекомендует употреблять только пастеризованное, утльтрапастеризованное и стерилизованное молоко. Такая термическая обработка включает нагревание молока до определенных температур, чтобы обеззаразить его от бактерий, в том числе, от тех, которые вызывают бруцеллез.