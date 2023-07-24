О первичных симптомах сердечной недостаточности рассказал врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Пелагеина изданию «Вести Подмосковья».

По словам врача, чем больше внимания человек будет уделять симптомам на ранних стадиях, тем выше шансы вылечиться от болезни. При этом профилактику следует начинать с 35 лет всем людям, независимо от состояния здоровья.

Врач объяснила, что первыми признаками сердечной недостаточности могут стать приступы удушья по ночам, сбои в работе сердца, тяжесть в правом подреберье и хрипы в легких, факторов риска.

На начальной стадии в организме скапливается небольшое количество жидкости, но если не выявить заболевание вовремя, то усиливается отечность. Причем отечность зависит от вида нарушений. Например, если есть проблемы с работой левых камер, то жидкость застаивается в легких, а проблемы с правой приводят к отеку ног.

Чтобы предотвратить развитие болезни врач рекомендует поддерживать здоровый образ жизни, избавиться от вредных привычек, наладить питание, в которое стоит включить богатые магнием и калием продукты, вроде овощей, бобовых и круп.