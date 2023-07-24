Терапевт объяснил, как сказываются на организме частые перелеты

Врач-терапевт Максим Маскин предупредил о том, что частые перелеты могут привести к обострению хронических заболевания. Об этом он рассказал в беседе с «Вестями Подмосковья».

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По словам специалиста, нет официального понятия "частые перелеты". При этом считается, что не стоит летать чаще одного — двух раз в месяц, потому как слишком много воздушных путешествий могут привести к обострению хронических болезней.

Врач-терапевт объяснил, что пилоты гражданской авиации страдают от сердечно-сосудистых заболеваний примерно в четыре раза чаще. Они в шесть раз больше испытывают проблемы с ЖКТ и в пять раз чаще страдают от проблем с позвоночником.

Во время полета, по словам Маскина, пережимаются артерии и сосуды, кровоток и циркуляция лимфы нарушаются. Такие процессы особенно опасны при сердечно-сосудистых заболеваниях, а также патологиях печени и почек.

При этом неподвижность во время полета способна спровоцировать развитие тромбофлебита — воспаления стенок сосудов. В группе риска, по словам терапевта, окажутся пожилые, люди с генетической предрасположенностью или лишним весом.

Кроме того, в полете снижается уровень кислорода в крови, а из-за гипоксии у человека может возникнуть метеоризм и головная боль. Параллельно у пассажиров закладывает носоглотку и уши из-за перепадов давления.

Маскин также отметил, что на борту легче передаются инфекции, поэтому врач рекомендует носить маски.