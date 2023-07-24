Врач рассказал, в каких случаях пожилым опасно купаться

Пожилым людям опасно резко погружаться в холодный водоем в жару, а также при недомогании. Об этом "Известиям" рассказал врач-физиотерапевт Александр Мелия.

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По словам специалиста, из-за разницы между температурой воздуха и воды в теле человека происходит рефлекторное сужение сосудов. Оно, в свою очередь, может привести к внезапной остановке сердца или к инсульту. Такие риски особенно угрожают людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, отметил физиотерапевт.

Врач рекомендует заходить в водоем постепенно, намочив сначала водой руки, шею и грудь.