Онколог назвала отличия пигментных пятен от меланомы

Отличить меланому от пигментного пятна можно, воспользовавшись так называемым правилом ABCD, посоветовала врач-онколог Марина Шорина. В разговоре с LIFE.ru специалист пояснила, что, согласно этому методу, нужно оценить симметричность образования, края, окраску и размер.

© unsplash.com

Меланома отличается от пятна по этим параметрам и имеет неровные края. Она ассиметрична с неоднородной окраской и составляет от четырех миллиметров в длину, уточнила врач. По ее словам, пигментные пятна могут возникать на коже по различным причинам и не представляют угрозы для здоровья и жизни.

Причин, по которым пигмент решил остаться с вами подольше, несколько, но основные из них — это генетическая предрасположенность, гормональные изменения или заболевания, воздействие ультрафиолета, механические или химические повреждения кожи, естественное старение кожи, — пояснила онколог.

По словам Шориной, гиперпигментация является исключительно косметической проблемой. Защититься от появления пятен не всегда возможно, но для уменьшения рисков рекомендуется использовать крема с защитой SPF. Их необходимо наносить на открытую кожу не только летом, но и зимой. Для избавления от пигментации существует большое количество косметологических процедур. Проводить их онколог советует только по рекомендациям или под наблюдением врачей.