Чтобы перестать грызть ногти или кожу рук, достаточно заменить навязчивую привычку на ту, которая не принесет вреда здоровью. Как именно это следует сделать, выяснили немецкие ученые.

Для участия в эксперименте исследователи пригласили людей с разными навязчивыми синдромами. Так, одни испытуемые, когда нервничали, грызли ногти или ковыряли кожу на пальцах, а другие – с силой теребили свои волосы и вырывали их.

Участникам предложили понаблюдать за своим поведением и отслеживать подобные "приступы". В случае их наступления следовало вместо привычных действий совершать другие: например, вытянуть пальцы обеих рук и свети их вместе, разгладить волосы на руках.