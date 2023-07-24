Ученые выяснили, как избавиться от навязчивых привычек
Чтобы перестать грызть ногти или кожу рук, достаточно заменить навязчивую привычку на ту, которая не принесет вреда здоровью. Как именно это следует сделать, выяснили немецкие ученые.
Для участия в эксперименте исследователи пригласили людей с разными навязчивыми синдромами. Так, одни испытуемые, когда нервничали, грызли ногти или ковыряли кожу на пальцах, а другие – с силой теребили свои волосы и вырывали их.
Участникам предложили понаблюдать за своим поведением и отслеживать подобные "приступы". В случае их наступления следовало вместо привычных действий совершать другие: например, вытянуть пальцы обеих рук и свети их вместе, разгладить волосы на руках.
По итогам эксперимента участники значительно реже прибегали к вредным привычкам. По мнению специалистов, этот метод "замены" является эффективной стратегией самопомощи.