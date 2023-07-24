Врач рассказала, в каком случае питьевая вода опасна

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что такое водная интоксикация. Под таким термином скрывается нарушение работы головного мозга из-за большого количества жидкости.

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Эксперт пояснила, что 6–7 литров воды, выпитых менее чем за несколько часов, могут привести к тяжелым последствиям.

Интоксикация начинается из-за того, что электролиты в крови разбавляются избытком жидкости, в частности, размывается натрий. Если уровень натрия резко падает, то водный баланс в клетках тела нарушается. При переизбытке жидкости может произойти отек мозга, добавила эксперт.

Если человек перепил воды, то у него могут появиться судорожные проявления, рвота, нарушение стула, проблемы с работой сердца. В тяжелых случаях происходят кома и гибель человека.

Чаще всего переизбыток потребляемой жидкости возникает во время интенсивных физических соревнований, передает aif.ru.