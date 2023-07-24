Врач рассказала, в каком случае питьевая вода опасна

Нутрициолог Мансурова рассказала, в каком случае питьевая вода может нанести вред здоровью
Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что такое водная интоксикация. Под таким термином скрывается нарушение работы головного мозга из-за большого количества жидкости.
Эксперт пояснила, что 6–7 литров воды, выпитых менее чем за несколько часов, могут привести к тяжелым последствиям.
Интоксикация начинается из-за того, что электролиты в крови разбавляются избытком жидкости, в частности, размывается натрий. Если уровень натрия резко падает, то водный баланс в клетках тела нарушается. При переизбытке жидкости может произойти отек мозга, добавила эксперт.
Если человек перепил воды, то у него могут появиться судорожные проявления, рвота, нарушение стула, проблемы с работой сердца. В тяжелых случаях происходят кома и гибель человека.
Чаще всего переизбыток потребляемой жидкости возникает во время интенсивных физических соревнований, передает aif.ru.
Ранее аналитики выяснили, что все чаще россияне предпочитают пить воду вместо сладких газированных напитков. Заказы на минеральную воду выросли на 472 процента в первом полугодии 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022-го, передает RT.