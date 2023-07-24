Специалисты пекинского университета диагностировали болезнь Альцгеймера у 19-летнего жителя страны. Он стал самым молодым пациентом с подобным диагнозом, сообщается в журнале Journal of Alzheimer's Disease.

Как стало известно, с 17 лет юношу беспокоили проблемы с концентрацией. С течением времени ситуация только усугублялась, и вскоре он стал жаловаться на краткосрочную потерю памяти, трудности при чтении и выражении эмоций. В итоге молодого человека направили на прием специалисту, где он выполнял различные когнитивные тесты. Тогда и был поставлен официальный диагноз – болезнь Альцгеймера.

Как правило, недуг проявляется в пожилом возрасте, и только в редких случаях беспокоит людей в возрасте до 30 лет. В подобных ситуациях возникновение и развитие заболевания обусловлено генетикой.