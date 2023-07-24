Биолог перечислил симптомы лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила является опасным заболеванием, которое возникает при укусе зараженного комара. О том, по каким признакам ее можно распознать, порталу NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев.

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По словам специалиста, у больных наблюдаются высокая температура (38°C-40°C), озноб, поражение нервной системы, слизистых оболочек, кожных покровов и тканей головного мозга.

Помимо этого, среди симптомов – мучительная головная боль с локализацией в области лба и глазниц. Мышечная боль тоже может выступать в качестве признака развития лихорадки, обратил внимание биолог.