Иммунолог оценил вероятность распространения холеры в России

Возникновение очага холеры требует оперативного развертывания противоэпидемических мероприятий, потому что возбудитель — вибрион — передается крайне быстро. Об этом сообщил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Эксперт рассказал, что возбудитель выделяется из кишечника. Если человек не соблюдает правила гигиены и редко моет руки, то он может загрязнить предметы и пищу и даже передать вибрион другому через рукопожатие, передает «360».

Болибок уточнил, что заболевание развивается очень быстро. У человека начинается диарея с резкими болями в животе и температурой, что приводит к обезвоживанию. Вылечить холеру можно только при помощи антибиотиков. Также пациенты пьют солевые растворы, чтобы восполнить вещества и жидкость в организме.

Эксперт добавил, что в России вспышки холеры происходят из-за попадания сточных вод в источники и места купания.

В свою очередь главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус заявил, что угрозы распространения холеры в России нет. Он уточнил, что холера не передается воздушно-капельным путем, это контактно-бытовая инфекция, передает НСН.