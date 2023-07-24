Стало известно, как сбой циркадных ритмов отражается на сердце

Долговременные нарушения циркадного ритма связаны с сокращением продолжительности жизни и повышенным риском развития инсульта. Это следует из исследования, результаты которого опубликованы в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.

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В рамках эксперимента ученые разделили подопытных крыс на несколько групп и создавали для них разные условия сна и бодрствования. Различия состояли в количестве часов, в течение которых работало освещение и имелся доступ к еде. Например, одни крысы могли есть в любое время и при любом освещении, а другие – в определенный промежуток времени при полной темноте.

Выяснилось, что прерывистое голодание значительно ускорило развитие инсульта у животных при нарушении циркадного ритма и привело к сокращению продолжительности жизни. Помимо этого, у подвергшихся изменениям графика освещения испытуемых перестало снижаться кровяное давление во время сна ночью, что характерно для здоровых животных.