Стало известно, как сбой циркадных ритмов отражается на сердце

Ученые выяснили, как нарушение циркадных ритмов отражается на работе сердца
Долговременные нарушения циркадного ритма связаны с сокращением продолжительности жизни и повышенным риском развития инсульта. Это следует из исследования, результаты которого опубликованы в American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology.
В рамках эксперимента ученые разделили подопытных крыс на несколько групп и создавали для них разные условия сна и бодрствования. Различия состояли в количестве часов, в течение которых работало освещение и имелся доступ к еде. Например, одни крысы могли есть в любое время и при любом освещении, а другие – в определенный промежуток времени при полной темноте.
Выяснилось, что прерывистое голодание значительно ускорило развитие инсульта у животных при нарушении циркадного ритма и привело к сокращению продолжительности жизни. Помимо этого, у подвергшихся изменениям графика освещения испытуемых перестало снижаться кровяное давление во время сна ночью, что характерно для здоровых животных.
Как объяснили ученые, те же процессы происходят и у людей. Например, ночью у человека может упасть артериальное давление на 10-15%. В дальнейшем подобные нарушения грозят повреждением сердечно-сосудистой системы.