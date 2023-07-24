Кардиолог назвал самую распространенную причину инфаркта у молодых
Инфаркты спустя года молодеют. Сейчас нередко в реанимации оказываются мужчины 45-50 лет. В целях профилактики врачи советуют жителям Самарской области следить за уровнем сахара в крови.
Врач-кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев рассказал, что все чаще первоначальной причиной инфаркта у молодых становится сахарный диабет.
Распознать его очень просто: повышается жажда, появляется слабость и увеличивается количество суточной мочи.
Поэтому медик советует всем следить за уровнем глюкозы в крови. Анализы позволяют выявить болезнь раньше, чем она даст о себе знать, пишет "Российская газета".