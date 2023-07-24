Кардиолог назвал самую распространенную причину инфаркта у молодых

Инфаркты спустя года молодеют. Сейчас нередко в реанимации оказываются мужчины 45-50 лет. В целях профилактики врачи советуют жителям Самарской области следить за уровнем сахара в крови.

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Врач-кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев рассказал, что все чаще первоначальной причиной инфаркта у молодых становится сахарный диабет.

Распознать его очень просто: повышается жажда, появляется слабость и увеличивается количество суточной мочи.