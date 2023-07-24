Ученые назвали диету, снижающую смертность от любых заболеваний
Ученые из Гарвардского университета выяснили, что у людей, которые придерживались более экологичной диеты, вероятность умереть гораздо ниже, чем у тех, кто ест все подряд.
«Здоровая и экологичная диета снижает риск смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний на 15 %, от нейродегенеративных заболеваний – на 20 %, а от респираторных – на 50 %», – говорится в сообщении экспертов.
Полезными как для здоровья, так и для окружающей среды ученые признали цельнозерновые продукты, фрукты, некрахмалистые овощи, орехи и ненасыщенные масла. Вредными же признаны яйца и красное переработанное мясо, пишет «Газета.ру».