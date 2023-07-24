Диетолог назвал витамины от возрастных болезней

Доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург посоветовал снижать риск развития возрастных болезней приемом витаминов группы В.

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По его словам, причиной многих болезней и ускоренного старения может быть гомоцистеин — это токсический метаболит аминокислоты метионина, содержание которого с возрастом растет. Метионин при избыточном поступлении перестраивается в гомоцистеин. Гомоцистеин при дефиците витаминов группы В накапливается и оказывает токсическое действие на сосудистую стенку. Это проявляется развитием атеросклероза и другими сосудистыми нарушениями, сопровождается ускоренным старением, развитием возрастных заболеваний и ухудшением качества жизни.

По словам врача, гомоцистеин может перестраиваться назад в метионин, этот процесс регулируется поступлением в организм витаминов группы В с едой или витаминными комплексами.

Гинзбург порекомендовал с возрастом употреблять поменьше белка животного происхождения и регулярно проверять гомоцистеин.

— Лучше, чтобы при втором исследовании гомоцистеина было меньше, чем при первом, — написал медик в видеоблоге на платформе «Яндекс.Дзен».