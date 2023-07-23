Эндокринолог назвала 10 способов усилить выработку гормонов счастья

Серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин - эти четыре гормона называют гормонами "счастья", потому что они делают нас бодрыми и радостными, дают ощущение значимости, полноты жизни. Если организм вырабатывает их мало, жизнь становится тусклой и серой. Но, к счастью, "производством" этих веществ в нашем организме можно управлять. Эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала 10 простых и доступных каждому способов помочь себе.

"Эти советы могут показаться банальными, но они точно работают. Просто начинайте их исполнять", - советует доктор Павлова в своем Telegram-канале.

Видео дня

Итак, синтезу гормонов счастья способствуют:

1. Любимая музыка

А также культурные мероприятия, посещение выставок и спектаклей - главное, чтобы вы это любили.

2. Собственное творчество

Годится все, что угодно - вязание, лепка, выпиливание лобзиком. А еще рисование, флористика, модное сейчас гончарное ремесло.

3. Обучение

Любое - хоть кулинарные курсы, хоть высшая математика и иностранные языки. Замечено: после напряженной умственной работы, если задача решена - всегда ощущается прилив хорошего настроения.

4. Полезная и вкусная еда и ее приготовление

5. Доброе общение с близкими людьми

Пандемия показала, что для многих это обуза, а значит, надо учиться ладить со своими. Это может стать мощным источником силы.

"Еще вам информация к размышлению. В одной из западных стран объединили дома престарелых и дома малюток и заметили, что всем стало легче жить на свете. Одни получили внимание, другие заботу, и жизнь заиграла другими красками.

Смело можно сказать, что у младенцев стал вырабатываться окситоцин и серотонин, а у стариков еще и эндорфины, что невозможно было достигнуть другими средствами, не навредив изношенной сердечно-сосудистой и другим системам", - отметила Зухра Павлова.

6. Прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечную погоду - одно из самых эффективных лекарств

Сюда можно, конечно же, добавить отдых на море.

7. Физкультура

"Помогает даже очень-очень простая, типа два притопа - три прихлопа", - комментирует специалист.

8. Смех

"Есть исследования, показавшие,что смех способствует быстрейшему восстановлению и выздоровлению пациентов. Для этого в стационарах показывали кинокомедии и отмечали, что процесс выздоровления ускорялся", - говорит доктор Павлова.

Смехотерапия применяется и в России - есть такой благотворительный фонд "Доктор клоун" - там готовят волонтеров-клоунов, которые приходят к тяжело больным детям в больницы и помогают им выздоравливать.

9. Массаж, сауны, хамам и прочие телесные удовольствия

"Профессиональный массаж способен повысить все четыре гормона и сделать вас счастливее. Если нет возможности пойти к специалисту, можно помассировать себе ноги, рук, шею, даже порасчесывать волосы. Это тоже доставляет удовольствие", - советует эндокринолог.

10. Поцелуи и объятия

Тактильные контакты с любимыми людьми стимулируют выработку окситоцина - этот гормон повышает чувство спокойствия, защищенности и доверия, снижает страх и тревогу, а еще запускает механизмы привязанности и эмпатии.