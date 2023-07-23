Стоматолог объяснила, вредна ли отбеливающая паста для зубов

Стоматолог Диана Левчук развеяла мифы и предубеждения, связанные с отбеливающими зубными пастами. Самый распространенный заблуждение - их вредное воздействие на зубную эмаль и разрушение зубов, но, по словам врача, это не соответствует действительности, пишет RG.RU.

© unsplash.com

Современные отбеливающие пасты не представляют значительного риска для зубной эмали. Однако стоит отметить, что ожидать от них радикальных изменений в цвете зубов не стоит.

Для значимого отбеливания зубов рекомендуется обратиться к профессионалам. Однако отбеливающие зубные пасты могут быть полезны для поддержания эффекта профессионального отбеливания в домашних условиях. Также они могут помочь осветлить зубы, если вы употребляете продукты, способствующие их покраснению, такие как кофе, чай, свекла и ягоды.

Врач-стоматолог подчеркнула, что при неудовлетворительном оттенке зубов следует обратиться к профессионалам, а отбеливающие пасты могут использоваться для ухода за зубами и поддержания уровня отбеливания после профессиональных процедур.