Стоматолог объяснила, вредна ли отбеливающая паста для зубов

Стоматолог Левчук объяснила, вредна ли отбеливающая паста для зубов
Стоматолог Диана Левчук развеяла мифы и предубеждения, связанные с отбеливающими зубными пастами. Самый распространенный заблуждение - их вредное воздействие на зубную эмаль и разрушение зубов, но, по словам врача, это не соответствует действительности, пишет RG.RU.
Современные отбеливающие пасты не представляют значительного риска для зубной эмали. Однако стоит отметить, что ожидать от них радикальных изменений в цвете зубов не стоит.
Для значимого отбеливания зубов рекомендуется обратиться к профессионалам. Однако отбеливающие зубные пасты могут быть полезны для поддержания эффекта профессионального отбеливания в домашних условиях. Также они могут помочь осветлить зубы, если вы употребляете продукты, способствующие их покраснению, такие как кофе, чай, свекла и ягоды.
Врач-стоматолог подчеркнула, что при неудовлетворительном оттенке зубов следует обратиться к профессионалам, а отбеливающие пасты могут использоваться для ухода за зубами и поддержания уровня отбеливания после профессиональных процедур.
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