Медики объяснили, как COVID-19 воздействует на мозг человека

Ученые еще в самом начале пандемии установили, что коронавирус серьезным образом влияет на работу центрального отдела нервной системы. Так, больные утрачивают обоняние и вкус, жалуются на слабость и утомляемость.

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Исследователи из медицинского центра Лэнгтон подробно изучили, как вирус SARS-CoV-2 воздействует на мозг человека. Выяснилось, что после перенесенного коронавируса структура и размеры этого органа меняются. В результате у пациентов проявляются неврологические осложнения, возрастает риск развития депрессии и судорог.

Медики также обследовали мозг 13 человек, которые умерли от коронавируса. Исследование показало, что кровеносные сосуды в тканях были серьезно повреждены. Это может быть связано с тем, что иммунная система во время борьбы с инфекцией начинала бороться с собственными клетками, сообщили в издании Time.

Повреждения, возникающие в клетках мозга, способствуют развитию различных воспалений и разрушению тканей.