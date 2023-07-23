Эндокринолог указала на ощущение, которое многих ставит в тупик при раке щитовидки

Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала о проявлениях злокачественный опухоли в области щитовидки, одно из которых многих ставит в тупик и поэтому они не обращаются ко врачу, пишет aif.ru.

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Эксперт констатировала, что заболеваемость раком щитовидной железы с каждым годом увеличивается. Чтобы не пропустить этот опасный недуг, следует знать о первых его симптамах.

Елена Губкина отметила, что очевидным признаком рака щитовидной железы является уплотнение в области органа, которое прощупывается. Однако есть и другие, не такие очевидные симптомы.

"Насторожить должно появление чувства, будто воротничок привычной рубашки или другой одежды стал тесным", - указала врач.

По ее словам, этот симптом ставит в тупик, из-за чего россияне не спешат сразу общаться ко врачу. По этой причине болезнь выявляется не на первой стадии.